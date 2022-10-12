Испания выделит Марокко 30 млн евро на борьбу с торговлей людьми и нелегальной миграцией

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Испания выделит Марокко 30 млн евро финансовой помощи на борьбу с торговлей людьми и нелегальной миграцией.
«В рамках двусторонних отношений между двумя странами укрепляется марокканско-испанское сотрудничество в борьбе с явлением нелегальной миграции», — сообщает La Razon.
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка прокомментировал финансовую помощь Испании, подчеркнув важность сотрудничества в области безопасности между двумя странами. По словам испанского чиновника, испанские власти по-прежнему убеждены в «фундаментальной роли, которую Марокко играет в борьбе» с проблемой нелегальной миграции.