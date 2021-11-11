Испания выдаст США мужа бывшего казначея Венесуэлы

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Национальная судебная коллегия Испании одобрила экстрадицию в США Адриана Хосе Веласкеса, супруга бывшего государственного казначея Венесуэлы Клаудии Патрисии Диас. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе юридической инстанции.
По ее информации, передает ТАСС, коллегия "одобрила экстрадицию Адриана Хосе Веласкеса в США, чтобы он предстал перед судом по обвинению в участии в коррупционном заговоре с его женой". Дело связано с "обменом иностранной валюты для правительства Венесуэлы и отмывании средств на североамериканской территории", уточняется в пресс-релизе.
В середине октября этого года суд также одобрил выдачу США самой Клаудии Патрисии Диас, которая также являлась бывшей медсестрой экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. Женщина была задержана в Испании в декабре прошлого года по запросу США. Диас ухаживала за бывшим президентом до его смерти. По версии СМИ, именно Чавес в свое время назначил ее ответственной за национальный отдел казначейства и секретариат фонда развития.
После смерти Чавеса Диас и ее супруг покинули Каракас и отправились сначала в Доминиканскую Республику, а затем в Испанию.