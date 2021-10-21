Испания выдаст США бывшего главу военной разведки Венесуэлы

Последние новости Испании на русском языке
Национальная судебная коллегия Испании решила реализовать экстрадицию в США бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе юридической инстанции.
Решение последовало после отказа Карвахалю в предоставлении убежища в королевстве, сообщает ТАСС. Отмечается, что суд "согласился реализовать выдачу венесуэльского военного" Соединенным Штатам. Теперь вопросом экстрадиции подозреваемого займутся полицейские органы.
Экс-глава военной разведки Венесуэлы был задержан в апреле 2019 года в Испании по запросу США по обвинению в торговле наркотиками. Сначала суд королевства отказал в экстрадиции венесуэльца, в результате чего его отпустили из-под стражи. Решение было обжаловано, тогда суд согласился выдать Карвахаля США. Позднее полиция Испании сообщила, что не может установить его местонахождение. В сентября текущего года он был вновь задержан в королевстве.
В 2008 году Минфин США внес его в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.
Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013). Он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и затем признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.