Испания подписалась под призывом к США не выходить из Договора по отрытому небу

Все союзники НАТО, включая Испанию, на срочном совещании послов призвали США не выходить из Договора по открытому небу.
"Западные страны мобилизуются для спасения международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти", — сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.
АМНА, цитируя дипломатический источник, напоминает, что Германия призвала Вашингтон пересмотреть позицию, а затем вместе с девятью другими европейскими странами подписала заявление, напоминающее о важности договора.
Заявление, опубликованное французским МИД, подписали, помимо Германии и Франции, еще Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Италия, Люксембург, Чехия и Швеция. Они выражают сожаление в связи с решением Вашингтона, хотя и отмечают, что разделяют его озабоченность.
"Договор по открытому небу является ключевым фактором в укреплении уверенности в последние десятилетия в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе", — говорится в документе.
При этом страны, подписавшие заявление, намерены выполнять договор и дальше. Кроме того, они настроены на продолжение диалога с Россией и призывают ее снять ограничения на полеты над Калининградом.Темы: Политика В мире