Главы МИД Испании и Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом

Состоялась телефонная беседа между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя.
Как сообщает издание Trend со ссылкой на азербайджанское министерство, глава МИД Испании подчеркнула значимость совместных усилий и солидарности в рамках борьбы с глобальной пандемией, выразила признательность за проявленную солидарность в виде проекции на здание Центра Гейдара Алиева светового изображения флага Испании. Испанский министр также выразила благодарность азербайджанскому коллеге, за письмо с выражением поддержки совместной борьбе с текущим глобальным кризисом в сфере здравоохранения.
Министры отметили, что политические связи между двумя странами развиваются на самом высоком уровне. Было отмечено двустороннее сотрудничество стран в рамках ООН, в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте.
Была отмечена значимость подписания в ближайшее время между двумя странами декларации о стратегическом партнерстве и взаимных визитов на высоком уровне в этом контексте. Стороны также обсудили вопрос укрепления договорно-правовой базы между странами.
Министры обменялись мнениями относительно укрепления сотрудничества в экономической и энергетической сферах, в также вопросов расширения культурных связей.
Стороны обменялись приглашениями на совершение взаимных визитов по завершении пандемии.Темы: Политика В мире