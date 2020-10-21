Испания отправит в Румынию 6 истребителей и 130 военных

Испания планирует начать новую международную миссию в составе НАТО в 2021 году.
Согласно военным источникам газеты ABC, шесть истребителей Eurofighter и 130 человек личного состава отправят в Румынию, на авиабазу Михаила Когэлничану недалеко от города Констанца. По предварительным данным, миссия начнётся 1 февраля и завершится 30 марта.
В Румынию отправятся военнослужащие, которые базируются в Морон-де-ла-Фронтера (Севилья). Испанцы уже посетили румынскую базу, чтобы осмотреть объекты, которые были модернизированы за последние три года. «Отсутствуют лишь некоторые технические детали базы, так что развертывание может быть осуществлено на сто процентов. Чтобы устранить эти препятствия, мы надеемся заручиться поддержкой НАТО и Румынии», - поясняют те же источники.
В рамках румынской миссии испанские военные собираются контролировать воздушное пространство страны-союзника, как это уже было со странами Прибалтики.Темы: Политика В мире