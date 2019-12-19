Иран подпортил дипотношения с Испанией

Власти Ирана на протяжении нескольких часов не пропускали через своё воздушное пространство самолёт с испанским генералом на борту.
Как сообщают испанские информагентства, начальник генштаба вооруженных сил Испании Фернандо Алехандре Мартинес должен был вернуться на родину из Кабула, где он встречался с испанскими военнослужащими из состава международного контингента. Однако руководство иранской авиации не хотело открывать воздушное пространство страны.
Генерала пропустили только поле вмешательства оборонных и внешнеполитических ведомств обеих стран.Темы: Политика