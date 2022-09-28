Глава Каталонии заявил о новом референдуме о независимости

Каталония настаивает на том, чтобы правительство Испании заключило новое соглашение о проведении обязательного референдума о потенциальной независимости автономного сообщества, которое будет признано как Мадридом, так и международным сообществом, заявил глава правительства Каталонии Пере Арагонес.

"Я делаю инклюзивное предложение, потому что оно адресовано всем демократам — независимо от того, выступают они за независимость (Каталонии) или нет. И предложение, соответствующее международным требованиям", — сказал он в ходе выступления в парламенте автономного сообщества.

Арагонес объяснил, что Каталонии необходимо применить "закон о четкости референдума", сославшись тем самым на политический опыт Канады и Квебека. При этом он добавил, что, учитывая опыт 2017 года, на этот раз Каталония не может принять решение без одобрения Мадрида.

"Даже если кому-то это не нравится, реальность такова — и сегодня подавляющее большинство каталонцев хотят решить будущее страны путем голосования на референдуме", — заявил глава правительства Каталонии.

Источник: РИА Новости