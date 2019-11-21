Глава Каталонии не собирается в отставку

Действующий председатель правительства Каталонии Ким Торра заявил в четверг, что не собирается уходить в отставку, но и не намерен участвовать в следующих выборах в Женералитет.

«Я всегда говорил, что не буду участвовать больше ни в каких выборах. У меня было поручение: с момента, когда застопорился процесс обретения независимости (Каталонии - Прим. ред.), продвигать его дальше. Это я и пытался делать. Пока мне кажется, что я справляюсь с задачей, я буду продолжать», - заявил Торра в интервью Rac1.