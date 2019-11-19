Суд Севильи вынес приговоры сторонникам Испанской социалистической рабочей партии

Провинциальный суд Севильи вынес во вторник вердикт по одному из самых громких коррупционных дел в Испании, по которому проходили сторонники Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Об этом говорится в решении суда.
Как сообщает ТАСС, всего по делу проходили более 20 человек, которые занимали различные посты в органах власти автономного сообщества Андалусия, в том числе два бывших главы правительства региона и экс-председателя ИСРП Мануэль Чавес и Хосе Антонио Гриньян. Оказавшихся на скамье подсудимых обвиняли в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, им грозило до 8 лет тюрьмы.
Согласно решению суда Севильи, Чавеса лишили права занимать госдолжности в течение девяти лет. Гриньян приговорен к шести годам лишения свободы. Вердикт суда может быть обжалован в Верховном суде Испании.
Проходившие по делу прямым или косвенным образом могли быть причастны к созданию системы социально-трудовой помощи, а также поддержки компаний в кризис, начиная с 2000 года и в течение около десяти лет. С помощью этого непрозрачного механизма выплат могли быть распределены сотни миллионов евро.Темы: Политика Севилья