Глава Генштаба Испании ушел в отставку из-за прививки от коронавируса

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Начальник Генерального штаба ВС Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя решил уйти в отставку после того, как его обвинили в том, что он прошел вакцинацию вне очереди.
В результате, как сообщает ТАСС со ссылкой на Europa Press, начальник Генштаба подал заявление об отставке министру обороны Испании Маргарите Роблес. Глава ведомства приняла ее. При этом Вильярроя заверил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим привилегированным положением.
27 декабря прошлого года в Испании началась кампания по вакцинации. Согласно решению Минздрава страны, первыми прививки могут получить постояльцы домов престарелых, а также медперсонал.
Ранее мэры трёх испанских городов привились от кронавируса вне очереди и за это были отстранены от должности.