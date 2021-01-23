Представитель Борреля: ЕС обсудит антироссийские санкции 25 января

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Совет Евросоюза по иностранным делам 25 января обсудит возможность ввести против России санкции за арест в Москве политика Алексея Навального, это решение находится в компетенции Совета ЕС, сообщил на брифинге Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС, испанского политика Жозепа Борреля.
"Позиция Европейского союза была очень ясно доведена до наших российских коллег через публичные заявления. Не буду их перечислять, их было несколько в эти последние дни. Председатель Европейского совета говорил сегодня по телефону с российским президентом. Что касается Евросоюза, государства-члены обсуждают в Совете ЕС действия, которые могли бы быть приняты помимо этих осуждений", - ответил он на вопрос, введет ли Брюссель санкции против Москвы в ответ на арест Навального. Его слова приводит "Интерфакс".
Обсуждение таких решений происходит на уровне министров стран ЕС, ближайший Совет ЕС по иностранным делам соберется в понедельник, объяснил Стано.
"Министры иностранных дел обсудят это наряду с другими вопросами. Посмотрим, хотят или нет государства-члены избрать санкционный путь или могут быть предусмотрены другие меры", - объяснил Стано.
Евросоюз, напомнил он, "был очень ясен и осудил то, что произошло с Навальным и оппозиционерами, которых постоянно арестовывают". Но вопрос о санкциях решается в единогласном порядке всеми государствами-членами, и у Стано нет магического кристалла, чтобы предугадать их решение.