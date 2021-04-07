Facebook и Instagram заблокировали баскского политика Арнальдо Отеги

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Баскский политик и общественный деятель Арнальдо Отеги заявил, что его аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram заблокированы за пост, посвящённый смерти одного из основателей террористической организации ETA Хулена Мадариаги.
Блокировка произошла после того, как Отеги написал пост в память о Мадариаге, где были перечислены экстремистские организации и заслуги усопшего. О блокировке политик сообщил уже в Twitter. «Нам не закроют рты», - добавил он.
Отеги — один из лидеров запрещенной партии «Батасуна». Он сам состоял в ETA и даже был осужден за участие в нескольких терактах.