Европа начнёт принимать мигрантов по новым правилам

Еврокомиссия предложила пересмотреть миграционную систему, чтобы обеспечить более полное участие всех стран сообщества в распределении мигрантов. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя новую миграционную стратегию ЕС.
В новую систему будет заложен «новый мощный механизм солидарности». Впрочем, среди членов ЕС наверняка будут и недовольные запланированными нововведениями, так что полностью преодолеть раскол между странами Евросоюза вряд ли удастся, сообщает «Коммерсант».
Самый важный пункт — о первом пересечении границы: проще говоря, проблему беженцев в большинстве случаев должны решать те страны ЕС, которые стали первыми на их пути.
Фон дер Ляйен упомянула подход, «основанный на гуманизме», жесткие меры в отношении организаторов нелегальной миграции, усиление внешних границ ЕС и сотрудничество с третьими странами.
По данным агентства Reuters, солидарность по приему беженцев станет обязательной — в обмен на финансирование со стороны ЕС в размере 10 тыс. евро на одного взрослого. В любом случае вопрос об отказе от приема мигрантов не стоит.Темы: Политика В мире