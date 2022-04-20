Экс-глава Каталонии решил привлечь к ответственности испанское государство за шпионаж

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон решил привлечь к ответственности испанское государство из-за возможного шпионажа за политическими деятелями, которые выступают за независимость автономной области. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

По его информации, данную инициативу также поддержал экс-заместитель Пучдемона Ориол Жункерас, который был приговорен к 13 годам тюрьмы за причастность к организации незаконного референдума о независимости Каталонии.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что более чем 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus, разработанной израильской NSO Group, которая продается только государственным органам для борьбы с преступностью и терроризмом. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также другие бывшие региональные лидеры. Правительство Испании заверило, что не имеет отношения к возможному шпионажу.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию.

Правительство Испании ранее одобрило помилование каталонских политиков, осужденных за сепаратистский плебисцит. В октябре 2019 года они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил Жункерас.

Источник: ТАСС