Боррель: диалог между Белградом и Приштиной может стать для Сербии пропуском в ЕС

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Глава международной дипломатии Евросоюза, испанский политик, Жозеп Боррель назвал условие для вступления Сербии и Косово в союз.
Его слова передает ТАСС: «Нам предстоят непростые переговоры. И здесь очень важно понять, что диалог между Белградом и Приштиной и его результаты станут пропуском в европейское будущее для обеих сторон, - сказал он. - Без этого диалога экономический прогресс и процветание в регионе будут подорваны».
Боррель особенно подчеркнул, что ему очень приятно проводить очередную встречу Белграда и Приштины в тот момент, когда в Брюсселе президент США Джо Байден обсуждает сотрудничество с ЕС.