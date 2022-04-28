Алжир может разорвать контракт на поставки газа Испании

Алжир может разорвать контракт на поставки природного газа Испании, если Мадрид нарушит обязательства и запустит реверс топлива, сообщило Министерство энергетики арабской страны.

Как сообщает РИА Новости, в заявлении ведомства отмечается, что министр Мухаммад Аркаб получил сообщение от испанской коллеги Тересы Риберы о "решении Испании начать реверс газа через газопровод "Магриб — Европа (MEG)". Процедуру планируется запустить в среду или четверг, сообщила испанская сторона.

"(Поставка. — Прим. ред.) любого количества алжирского газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением контрактных обязательств и может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами", — заявило министерство.

При этом на прошлой неделе президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал, что страна продолжит поставки "вне зависимости от обстоятельств".