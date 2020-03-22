Жителям испанского городка запретили отходить от дома дальше, чем на 250 метров

Мэр городка Мьенго в Кантабрии Хосе Мануэль Кабреро установил ограничения для владельцев домашних животных. Гулять с собаками можно, но отдаляться от дома дальше, чем на 250 метров, запрещено.
Кабреро утверждает, что следует рекомендациям Гражданской гвардии, направленным на борьбу с распространением коронавируса. В последние дни на местные пляжи стали приезжать жители соседних муниципалитетов, чтобы погулять с собаками. Это недопустимо в условиях карантина, уверен мэр.
Перевозить собак на машине теперь запрещено, за исключением транспортировки в ветеринарную клинику.Темы: Общество