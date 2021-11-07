Жители пяти испанских городов готовятся к сильным снегопадам

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Синоптики прогнозируют похолодание в Испании и предупреждают о снегопадах, с которыми могут столкнуться некоторые регионы уже через несколько недель.
Обычно самыми холодными месяцами в Испании бывают январь и февраль, отмечает портал El Tiempo. Но некоторые города может засыпать снегом уже в декабре. Речь идёт о пяти столицах испанских провинций, которые традиционно принимают на себя главный снежный удар. Перечислим их...
Здесь уже выпадал снег этой осенью. В среднем же в декабре здесь бывает четыре дня со снегопадом.
Бургос славится своими холодами. В декабре снег идёт в среднем три-четыре дня. Но бывают особенно интенсивные снегопады, как в 2004 году, когда улицы покрыл 70-сантиметровый слой снега.
В году здесь случается в среднем 20 снежных дней. Три из них приходятся на декабрь. Авила находится на высоте 1131 метр над уровнем моря.
Самый снежный месяц в Леоне — январь. Но и в декабре бывает несколько таких дней.
Сеговия расположена в 90 километрах от Мадрида. В декабре главная местная достопримечательность — акведук — регулярно становится белым из-за снегопадов.