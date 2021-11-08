Названы самые популярные клички собак в Испании

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В Испании определили самые популярные клички собак. Статистику предоставила компания Rover, которая специализируется на уходе за домашними животными.
Среди имён мужского рода больше всего распространены Коко, Тор, Макс, Роки и Тоби. А среди женских — Луна, Нала, Кира, Лола и Бимба. Весьма популярны клички, образованные от названий продуктов питания. Например, Тако, Орео, Чоко, Суши, Киндер… Часто называют собак в честь какого-нибудь географического объекта: Индия, Азия, Кения, Африка, Сирия, Конго. Среди человеческих имён, которыми называют собак, самыми популярными являются Кира, Лео, Миа, Лукас, Ноа.
Ранее испанские ветеринары назвали самые распространённые породы собак в Испании. Выяснилось, что больше всего в стране метисов – 52,1%. А самыми популярными породами признаны йоркширский терьер, немецкая овчарка и лабрадор. Далее следуют французский бульдог, кокер-спаниель и чихуахуа. Средний возраст домашней собаки – пять лет и три месяца. Только 1,5% питомцев доживает до 16 лет. Среди кошек таких долгожителей больше – 4,5%.
Больше всего дворняг и метисов проживает в автономных сообществах Мадрид и Страна Басков.