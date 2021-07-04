Жители Барселоны вышли протестовать против ночных гуляний

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В центре Барселоны около 400 местных жителей вышли на улицу, чтобы выразить своё недовольство шумными ночными гуляниями, которые регулярно проходят у них под окнами и мешают спать.
Протестующие перекрыли улицу Виа Лайетана, а затем направились к площади Сант-Жауме. Они требовали взять под контроль ситуацию в районах Барселонета, Сант-Пере, Санта-Катерина и ла-Рибера, передаёт телеграм-канал "Испания".
Им надоели пляжные вечеринки, шумные компании, ботельоны (массовое распитие спиртного на улице) и нетрезвые люди, справляющие нужду у них под дверью. По словам местных жителей, часто подгулявшая молодёжь ведёт себя агрессивно, представляя реальную угрозу для горожан.