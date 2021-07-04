Каждый четвёртый выпускник испанского вуза сидит без работы

Последние новости Испании на русском языке
Испания — одна из трех стран Европейского Союза, где труднее всего найти работу даже тем, кто только что закончил университет. Согласно последним данным, опубликованным Евростатом, уровень занятости среди тех, кто закончил учебу в университете в течение последних трёх лет, составляет 76%. Таким образом, каждый четвёртый выпускник сидит без работы.
Хуже ситуация только в Греции, где трудоустроиться могут лишь 61% выпускников, и Италии (64%), передаёт телеграм-канал "Испания". В целом же по Евросоюзу занятость среди этой категории граждан составляет 83,7%.
Практически нет проблем с трудоустройством у выпускников вузов в Нидерландах (94,5%), на Мальте (93,4%), в Германии (93%), Австрии (93%) и Чехии (91%).
В течение пяти лет после получения диплома в Испании находят работу 81,2% выпускников. И это снова ниже общеевропейского уровня (87,2%).