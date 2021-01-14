Зарядные станции для электромобилей в Барселоне станут платными

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Барселона с 18 января вводит плату за зарядку электрических автомобилей, микроавтобусов и мотоциклов. Платными становятся все заправки сети Barcelona Serveis Municipals (B:SM) — и уличные, и подземные.
Тариф расчитывается в зависимости от транспортного средства, частоты его использования и других факторов. Например, цены будут сильно отличаться для мотоцикла и микроавтобуса, принадлежащего компании. Но в целом стоимость электроэнергии будет колебаться в пределах 0,22 — 0,49 евро за киловатт-час. Определённые скидки можно получить, купив сразу абонемент за 25 евро для мотоцикла, 50 евро для личной легковушки и 100 евро для служебного авто.
Представители Barcelona Serveis Municipals утверждают, что это абсолютно «адекватная цена», а введение платы объясняют необходимостью поддерживать на высоком уровне инфраструктуру и сервис.