Последние новости Испании на русском языке
Испанский суд впервые обязал сделать прививку от коронавируса. Суд настоял на вакцине для пожилой испанки вопреки мнению её дочери.
Суд обязал сделать прививку от COVID-19 постоялице дома престарелых в Испании, признанной недееспособной, несмотря на возражения ее дочери, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Это первое подобное судебное решение в стране, несмотря на то, что такие дела рассматриваются в других регионах. В настоящее время в Испании проводится массовая вакцинация в домах престарелых.
Судебный иск подал центр для пожилых людей DomusVi San Lázaro, расположенный в городе Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия) в связи с возражениями дочери, которая считает, что вакцинация может представлять опасность для здоровья матери.
В своем решении судья Хавьер Фрага Мандиан ссылается на то, что эпидемия COVID-19 уже привела к "миллионам заражений и десяткам тысяч жертв" в Испании, особенно тяжелая ситуация "среди возрастных групп, к которой принадлежит" эта женщина. "Кажется также очевидным что, как и в случае в целом с вакцинами" применение вакцины от COVID-19 "в значительной степени снижает опасность распространения заболевания", отмечает судья.
ОН ссылается на заключение судмедэксперта, основанное на мнении ВОЗ, что все применяемые вакцины прошли необходимые клинические испытания, их применение отслеживается и большинство реакций "небольшие и временные".
"Гораздо проще получить серьезные последствия от болезни, которую можно предотвратить путем вакцинации, чем от вакцины. Положительный эффект от вакцинации существенно превышает риск, без вакцинации будет гораздо больше случаев заболеваний и смертельных исходов", - говорится в постановлении.
Судебное решение может быть обжаловано.
Стоит отметить, что и раньше сообщалось о пенсионерах, которые не могут привиться из-за убеждений их родственников. Теперь появился прецедент.