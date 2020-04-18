Zara начала производство противовирусных халатов

Холдинг Inditex (бренд Zara и другие) приспособил своё текстильное производство в А-Корунье под изготовление медицинских халатов для борьбы с коронавирусом. Первая партия спецодежды уже поступила в местный госпиталь.
Халаты специально разработаны для медиков, работающих в условиях пандемии. Они изготовлены из устойчивого, но экологически чистого, материала. У халатов длинные рукава, и их можно завязывать в двух местах. Их выпускают в двух размерах: большие и поменьше. На этикетке внутри можно увидеть бренд Zara.
Inditex активно включился в борьбу с коронавирусом и снабжает страну средствами индивидуальной защиты, а также предоставил испанским властям свои логистические ресурсы. Владелец холдинга миллиардер Амансио Ортега выделил 63 млн евро на помощь медикам.Темы: Общество