За сутки в Испании от коронавируса умер 301 человек

Суточная смертность от коронавируса в Испании немного снизилась. За последние 24 часа от COVID-19 в стране скончался 301 человек (накануне — 331 человек). Число заразившихся выросло на 1 308 человек (почти столько же, сколько и днём ранее). Такие данные обнародовало во вторник Министерство здравоохранения.
Эпидемия унесла 23 822 жизни в Испании. По этому показателю страна находится на третьем месте в мире после США и Италии. Всего коронавирусом в Испании заболели 210 733 человека. Из них 102 548 уже выздоровели.
Больше всего заболевших и погибших зарегистрировано в Мадриде и Каталонии.Темы: Общество