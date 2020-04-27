Суточная смертность от коронавируса в Испании снова выросла

Число жертв коронавируса в Испании за последние сутки составило 331, что на 43 человека больше, чем накануне. В воскресенье была зарегистрирована минимальная суточная смертность от COVID-19 более чем за месяц.
По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа диагноз был поставлен 1831 пациенту. От коронавируса в Испании скончался 23 521 человек. Выздоровели 100 875 человек.
Испания по-прежнему занимает третье место в мире по числу жертв коронавируса. На первом — США. На втором — Италия.Темы: Общество