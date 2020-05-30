За неделю от коронавируса в Испании умерли 39 человек

За последние семь дней от COVID-19 в Испании скончались 39 человек, сообщает Министерство здравоохранения. Общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 27 121 человека.
Из этих 39 погибших больше всего смертей зафиксировано в Каталонии — восемь случаев. Шесть человек умерли в Галисии, по пять — в Мадриде и Ла-Риохе, четыре — в Кастилии-и-Леоне, по три — в Эстремадуре и Валенсии, два — в Арагоне, по одному — на Канарских островах, в Кастилии-ла-Манче, Мурсии.
Общее число заболевших составило 238 564. За последнюю неделю заразились 187 человек.Темы: Общество