Писатель ехал без ремня безопасности по трассе А-6 на заднем сиденье такси. Гражданская гвардия выписала ему штраф в 200 евро. Писатель сразу заплатил 100 евро с учётом скидки и написал в соцсетях:

«Всё обоснованно и правильно. Пожелал им хорошей службы»

Артуро Перес-Реверте — один из самых известных современных испанских писателей, автор «Клуба Дюма» и серии о капитане Алатристе. Член Королевской академии испанского языка; по его произведениям сняты «Девятые врата» с Джонни Деппом и «Капитан Алатристе» с Вигго Мортенсеном.