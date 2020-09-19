Всемирный день паэльи отмечается 20 сентября

В воскресенье, 20 сентября, отмечается Всемирный день паэльи. Этот праздник новый, ему всего три года, чего не скажешь о знаменитом блюде.
Дата выбрана не случайно. Сентябрь - это месяц сбора риса, основного ингредиента паэльи. Оригинальный рецепт — это смесь всего лучшего: курица, кролик, улитки, фасоль, артишоки и другие продукты соединяются с рисом, чтобы сотворить универсальное блюдо, перед которым невозможно устоять.
Для продвижения праздника был придуман хэштег #worldpaelladay, а также создан узнаваемый логотип в виде сковороды с паэльей.Темы: Общество Валенсия