ВИДЕО: красивый поступок агентов Гражданской гвардии

В испанском сегменте Интернета активно обсуждают неожиданный поступок двоих сотрудников Гражданской гвардии.
Во время патрулирования своего района сотрудники дорожного подразделения Гражданской гвардии Мурсии увидели странного человека. Он брёл по дороге и катил перед собой тележку из супермаркета. Выяснилось, что это бездомный, который не ел уже два дня. Недолго думая, один из агентов съездил в ближайший магазин за едой.
На видеозаписи, выложенной в соцсети, видно, как сотрудники правоохранительных органов вручают бездомному хлеб, консервы, хамон, пакеты с соком и другие продукты. Мужчину также снабдили гигиеническими масками, ношение которых сейчас является обязательным в Испании.Темы: Общество Мурсия