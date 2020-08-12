Врач из Испании рассказала об умышленных заражениях коронавирусом

Анастезиолог из Испании предупредила о новой опасной тенденции. «Есть больные коронавирусом, которые специально идут на вечеринку, чтобы заразить как можно больше людей», - рассказала она. Они кашляют и плюются, а также смачивают своей слюной руки и потом трогают ими чужие стаканы. По её словам, эта практика особенно распространена среди молодёжи. Об этом сообщает издание 20minutos, отмечая, что речь идёт об анестезиологе из госпиталя Пуаэрта-дель-Йерро в Мадриде, но не называя её имени.
«Совершенно точно идёт вторая волна. И на этот раз ответственность несут не PSOE (испанские социалисты. — Прим. ред.) и не Симон (представитель Минздрава. — Прим. ред.), а люди младше 30 лет и их родители, которые не смогли донести до них всю опасность ситуации», - заявила врач.
«Мы наблюдаем множество заражений в результате контактов на ночных вечеринках. Средний возраст заражённых — меньше 40 лет. И всю ответственность несут участники этих вечеринок», - добавила она.Темы: Общество