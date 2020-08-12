Врач из Испании рассказала об умышленных заражениях коронавирусом

Анастезиолог из Испании предупредила о новой опасной тенденции. «Есть больные коронавирусом, которые специально идут на вечеринку, чтобы заразить как можно больше людей», - рассказала она. Они кашляют и плюются, а также смачивают своей слюной руки и потом трогают ими чужие стаканы. По её словам, эта практика особенно распространена среди молодёжи. Об этом сообщает издание 20minutos, отмечая, что речь идёт об анестезиологе из госпиталя Пуаэрта-дель-Йерро в Мадриде, но не называя её имени.