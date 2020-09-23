Власти Мадрида возмущены необходимостью изолировать город

Правительство автономного сообщества Мадрид обратится в суд из-за несогласия с решением властей Испании о введении новых ограничений в регионе в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила в четверг глава региона Исабель Диас Аюсо.
Кабмин страны опубликовал указ, который предусматривает изоляцию Мадрида и еще десяти крупных населенных пунктов для сдерживания инфекции, передает ТАСС. "Мы подчинимся [решению правительства Испании], но мы пойдем в суд, чтобы защитить законные интересы жителей Мадрида", - сказала Диас Аюсо.
Предложение кабмина Испании предусматривает изоляцию городов с населением более 100 тыс. жителей, где уровень распространения инфекции превышает 500 случаев на 100 тыс. человек в последние 14 дней. Инициатива включает в себя ограничения на въезд и выезд из пострадавших муниципалитетов, а также ряд других мер для сдерживания пандемии. Предложение левого коалиционного правительства Испании не поддержали консервативные власти региона Мадрид.Темы: Общество Мадрид