Власти Испании запустили бодипозитивную пляжную кампанию

Испанское Министерство по вопросам равноправия запустило летнюю информационную кампанию в поддержку бодипозитива и призывает женщин любого телосложения без стеснений наслаждаться пляжным отдыхом «где, как и с кем они хотят». Анонс инициативы появился в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

«Сегодня мы поднимаем тост за лето для всех! Без стереотипов и без эстетического насилия над нашим телом», — сказано в сообщении Министерство, которое дополняет иллюстрация с женщинами разного телосложения, цвета кожи и возраста на берегу моря. Персонажи изображены с особенностями, которые обычно вырезаются из реклам летнего отдыха или купальников: у одной героини кампании, например, можно увидеть шрамом от мастэктомии.

«Пляжные тела — любые тела! И у нас есть право наслаждаться жизнью такими, какие мы есть, без вины и стыда. Лето для всех!», — поддержала кампанию в Twitter Ионе Беларра, руководительница партии «Подемос» и министр по социальным правам и повестке Испании.

Кампания была создана совместно с Испанским женским институтом, основанным в 1994 году, и занимающимся вопросами гендерных стереотипов в СМИ. Антония Морильяс, глава организации, прокомментировала в пресс-релизе компании, что ожидания обществом идеального тела одной отдельно взятой женщины отрицательно влияют на самооценку всех женщин и лишают их права быть самими собой.

Источник: Forbes