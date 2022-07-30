В Испании зарегистрирован первый случай гибели от оспы обезьян

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Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый в стране случай летального исхода в результате заражения оспой обезьян, передает информационное агентство EFE.
На сегодняшний день в Испании выявлено почти 4300 заболевших. Эксперты, с которыми консультировалась EFE, утверждают, что эпидемиологический надзор и дозы ранее полученных вакцин не могут сдержать распространение заболевания.
Подавляющее большинство заболевших — мужчины. Как правило, заболевание протекает в легкой форме.