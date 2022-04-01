Власти Испании признали существование зон, загрязненных в результате радиационных аварий

Правительство Испании официально признает существование зон в стране, которые были загрязнены в результате радиационных аварий. Об этом сообщила в четверг газета El País.

По ее информации, в новом указе власти королевства пытаются упорядочить ситуацию с зонами, загрязненными в результате радиационных аварий и промышленной деятельности. В рамках данной инициативы также может быть разработан план по очистке данных районов.

По данным Совета по ядерной безопасности, в Испании насчитывается не менее шести зон, где имеется радиационное загрязнение. В некоторых из них не существует никаких мер по ограничению доступа туда населения. Теперь с помощью указа правительство изменит закон, включив в него определения "радиационно зараженная почва или земля" и "почва или земля с ограничениями на использование".

Правительство предпринимает этот шаг после того, как Еврокомиссия начала дело о нарушении в отношении Испании и после жалобы экологов, которые просят провести работы по очистке района, пострадавшего в результате авиакатастрофы над Паломаресом в 1966 году, в результате которой были потеряны четыре термоядерные бомбы. Впоследствии они были обнаружены, однако радиационного заражения местности избежать не удалось.

Источник: ТАСС