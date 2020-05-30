Власти Гибралтара запретят трогать обезьян из-за коронавируса

Правительство Гибралтара опубликовало законопроект, вносящий изменения в Закон о животных. В нём запрещается прикасаться к живущим на Гибралтарской скале маготам. Это будет считаться преступлением.
В Министерстве окружающей среды надеются таким образом снизить вероятность заражения обезьян коронавирусом. Дотрагиваться до них смогут только люди, чья профессиональная деятельность предполагает контакт с этими животными. Например, для ветеринарного контроля или научного исследования. В министерстве напомнили, что и раньше не одобряли тесный контакт с обезьянами: туристы часто беспокоят животных, нарушая их естественный образ жизни. «Это не только влияет на их социальную структуру, но и подвергает их заражению болезнями человека», - отметили в ведомстве, напомнив, что так уже было с гепатитом А.
На Гибралтарской скале скале единственная в Европе колония маготов, всего около 300 особей. Эта обезьяна — один из символов Гибралтара.
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