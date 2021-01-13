Вирусолог заявила о четвёртой волне COVID-19 в Испании

Испания сейчас переживает острую фазу эпидемии коронавируса, заявила вирусолог и иммунолог Маргарита дель Валь из Верховного совета по научным исследованиям (CSIC). Четвёртая волна уже наступила, отметила она и посоветовала прививаться от COVID-19 всем — даже тем, кто уже им переболел.

«Мы переживаем худшие времена с точки зрения заболеваемости, потому что был период социальных контактов, от которых мы не захотели отказываться (рождественские и новогодние праздники — прим. Noticia.ru). Кроме того, похолодание заставляет нас находиться в помещении, а это увеличивает риск передачи респираторных вирусов», - цитирует эксперта издание 20minutos. По оценкам вирусолога, риск заражения в плохо вентилируемом помещении в 10 раз выше, чем на открытом воздухе. «Практически все помещения плохо вентилируются, за исключением очень больших комнат с небольшим числом людей», - добавляет она.

Дель Валь уверена, что четвёртая волна коронавируса уже накрыла Испанию. По её словам, первая была весной, вторая летом, третья осенью, а теперь, с приходом аномальных холодов в Испанию, наступила четвёртая. «Для меня это, без сомнения, четвертая волна. Мы сами провоцируем зимнюю волну, вызванную рождественским шопингом и встречами в канун Рождества, Нового года и Дня волхвов. Их разделяет неделя, время, за которое вирус, если вы им заразились, как раз успевает размножиться для более легкого распространения», - объяснила эксперт. В этой связи она нашла положительные стороны в обрушившейся на Испанию снежной буре «Филомена», так как она заставила людей сидеть по домам и на какое-то время остановила распространение коронавируса.