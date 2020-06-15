В Торревьеху вернулись розовые фламинго

В лагунах Торревьехи впервые за последние 37 лет появились детёныши розовых фламинго. Всё дело в увеличении уровня воды и карантине, который на время «успокоил природу», говорят зоологи.
Специалисты насчитали уже 1500 пар фламинго и 600 птенцов в лагунах Торревьехи и Ла-Маты и ожидают, что их будет ещё больше. В последний раз гнездование розовых фламинго здесь наблюдали в 1983 году. По словам орнитологов, фламинго в этих местах периодически встречаются, но вынашивать потомство эти птицы до последнего времени предпочитали в других местах.
В этом году осадки разбавили солёные озёра и создали благоприятные условия для обитания рачков Artemia, которые формируют рацион фламинго. Сыграла свою роль и пандемия коронавируса, загнавшая людей на карантин и приостановившая экономическую деятельность. «Нужно помнить, что фламинго чрезвычайно требовательны к условиям размножения, — напомнили в департаменте окружающей среды при правительстве Валенсии, — им необходимо абсолютное спокойствие и стабильный уровень воды».Темы: Общество Торревьеха