В школах и вузах Мадрида частично отменяют масочный режим

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С понедельника, 24 октября, ношение масок больше не будет обязательным в школах и вузах автономного сообщества Мадрид. Об этом заявила глава региона Исабель Диас Аюсо.
Отмены масочного режима давно добивались ученики и их родители. Теперь в учебных заведениях можно будет находиться без маски не только на улице, но и в помещении. Однако на занятиях учащиеся по-прежнему должны будут сидеть в масках. Снимать их разрешат на переменах.
Аналогичные послабления планируют также власти других автономий, например, Валенсии и Каталонии.