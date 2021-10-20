В Испании появились женские латиноамериканские банды

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Число латиноамериканских банд в Испании резко увеличилось за последние два года. Уже появились исключительно женские преступные группировки.
Одна такая банда называется Latin Queens. Она состоит исключительно из девушек, но работает в тесной связи с остальными латиноамериканскими бандами. Женщины ценятся в криминальном мире, так как вызывают меньше подозрений. Их часто используют для транспортировки наркотиков и оружия. Кроме того, в штате полиции не так много агентов-женщин, которые могли бы их обыскивать.
За последние два года число состоящих в бандах латиноамериканцев увеличилось с 1200 до 2500 человек. И это только в автономном сообществе Мадрид, где присутствие этих криминальных структур традиционно высоко.
Самой жестокой латиноамериканской бандой в Испании сейчас считается небольшая группировка Mara Salvatrucha из Сальвадора.