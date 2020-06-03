В продаже появился гаспачо в капсулах для кофемашины

На сайте Amazon появились в продаже необычные капсулы для кофемашин. Вместо кофе они содержат концентрированный суп гаспачо.
Самый известный испанский суп продаётся в капсулах, которые по виду мало чем отличаются от обычных кофейных. В коробке их 30 штук. Стоит коробка около 12 евро без учёта доставки. Получается, что порция гаспачо из кофемашины обойдётся всего в 40 евроцентов. В описании сказано, что капсулы подходят для машин Nescafé и Dolce Gusto. По словам тех, кто уже попробовал гаспачо из кофемашины, на вкус это «классический томатный суп». Подробное описание и отзывы - здесь.
Гаспачо — традиционный испанский холодный суп из свежих овощей. Испанцы предпочитают есть его в ресторанах или готовить дома. Однако супермаркеты предлагают богатый выборы уже готовых гаспачо. В 2018 году Организация защиты потребителей провела большое исследование, чтобы определить лучший пикетированный гаспачо. Больше всего балов набрали Chef Select Tradicional из супермаркета Lidl, Aliada Tradicional из El Corte Inglés и Hacendado Andaluz из Mercadona. А худшими были названы Vibs Oro и Salsas de Salteras, а Alvalle original и Bio Don Simón.
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