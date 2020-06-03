В Испании запретят одноразовую пластиковую посуду

Власти Испании собираются запретить использование одноразовой пластиковой посуды с 2021 года. Об этом заявила министр по экологическим преобразованиям Тереса Рибера. Соответствующий законопроект уже одобрил Совет министров Испании. Теперь слово за конгрессом депутатов.
Под запрет попадёт любая пластиковая одноразовая посуда. А с 2023 года будет введён налог вообще на все пластиковые одноразовые изделия.
Власти Испании планируют снизить на 50% продажу пластиковой продукции к 2026 году, а к 2030-му — на 70%.
Ранее учёные опубликовали исследование, в котором говорится, что в море между островами Майорка и Менорка плавает почти 4 тонны пластикового мусора. «Эти частицы представляют серьезную угрозу для морской экосистемы, потому что они попадают в пищевую цепочку и в итоге оказываются в пище человека», - предупреждают экологи.
Запретить пластиковые изделия, не дожидаясь решения властей, уже решили все отели, входящие в испанскую сеть «Парадоры». «Мы в парадорах решили быть в авангарде и одними из первых выполнять экологические рекомендации ООН. Мы продолжим реализацию конкретных мер, которые меняют к лучшему жизнь людей», - говорится в заявлении сети.Темы: Общество