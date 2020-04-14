В Минздраве Испании уточнили возраст людей, уязвимых для коронавируса

Как известно, коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей. Министерство здравоохранения Испании решило внести ясность и уточнило возраст, с которого человек считается уязвимым для COVID-19.
Как сообщает 20minutos со ссылкой на свои источники в ведомстве, формально пограничным считается возраст в 60 лет — все кто старше, находятся в группе риска. Однако следует учитывать индивидуальные особенности, отмечают в Минздраве. К ним относятся прежде всего хронические заболевания и беременность.
По последним данным, в Испании от коронавируса умерли 18 056 человек, а общее число заболевших составило 172 541. Страна занимает третье место в мире по числу жертв COVID-19, уступая только Италии и США.Темы: Общество