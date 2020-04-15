Соседи сняли экс-премьера Испании, нарушившего карантин

Бывший председатель правительства Испании Мариано Рахой вышел на улицу заниматься спортивной ходьбой в нарушение всех запретов, связанных с режимом повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Появление политика на улице в спортивной одежде рано утром, без маски и перчаток, сняли его соседи. Бегать и заниматься любыми видами спорта на улице сейчас запрещено. Размер штрафа, установленный за подобные нарушения, варьируется от 100 до 600 евро.
Рахой уже много лет ежедневно занимается спортивной ходьбой. И даже использовал это сод увлечение в своей предвыборной кампании в 2016 году. Политик выходил на утренние прогулки по самым знаковым местам различных городов Испании, знакомился с их достопримечательностями и общался с местными жителями»Я всегда предпочитал ходьбу бегу. «Быстрая ходьба – мой способ достижения целей. Когда ты не бежишь, у тебя меньше шансов споткнуться», - рассказывал тогда политик.Темы: Общество Рахой Мариано