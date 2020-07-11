В Минздраве Испании рассказали, когда появится нормальная вакцина от COVID-19

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил в пятницу, что вспышки COVID-19 будут возникать до тех пор, пока не появится нормальная вакцина от коронавируса. А пока, по его словам, важно оперативно выявлять эти вспышки и быстро реагировать.
«Вспышки встречаются во всех странах, где удалось взять под контроль пандемию. Пока мы находимся в фазе новой нормальности («новая нормальность» — изначально экономический термин, означающий новое состояние экономики после радикальных перемен — Прим. ред.), будут вспышки», - отметил Илья.
На вопрос о перспективах создания эффективной вакцины министр ответил так: «В мире для этого предпринимают беспрецедентные усилия». По его прогнозам, такая вакцина может появиться во втором квартале 2021 года. «Это будет одна или несколько вакцин надлежащего качества, которые можно будет распространять среди населения», - отметил он.
Что касается открытия границ, Илья считает, что Испания «адекватно» обеспечивает контроль. Границы открывают только для приезжих из тех стран, где ситуация с коронавирусом сейчас не хуже, чем в Испании. В этой связи он упомянул США, Бразилию, Индию и Россию как страны, где с пандемией всё «не очень хорошо».Темы: Общество