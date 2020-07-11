В Эстремадуре введено обязательное ношение масок

В автономном сообществе Эстремадура с субботы вступило в силу распоряжение властей об обязательном ношении масок в общественных местах. Даже там, где можно держать дистанцию в полтора метра.
"Начиная с 24.00 сегодняшнего дня будет обязательным использование масок во всем автономном сообществе", - заявил советник здравоохранения правительства Эстремадуры Хосе Мария Верхелес, которого цитирует РИА Новости. Маска станет обязательной для всех жителей и туристов старше шести лет. Исключения будут сделаны для тех, у кого есть медицинские противопоказания, а также для занятий спортом, посещения баров и ресторанов.
Ранее аналогичные меры одобрили власти Каталонии. А затем — Балеарских островов.Темы: Общество