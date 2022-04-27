В метро Мадрида проходит забастовка из-за асбеста

Движение поездов может быть ограничено с 11:00 до 14:30 по местному времени. В это время сотрудники подземки будут выполнять до 70% от своих привычных обязанностей.

Бастующие требуют привлечь к ответственности причастных к использованию асбеста при строительстве объектов метрополитена. Они также требуют признать профессиональными заболевания, вызванные асбестом, и создать фонд для выплаты компенсаций тем, кто заболел, работая в метро, и семьям погибших.