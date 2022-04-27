Власти Испании одобрили указ об усилении подотчётности королевского двора

Правительство Испании одобрило во вторник указ, который направлен на усиление подотчетности королевского двора. Об этом сообщил кабмин в Twitter.

"Совет министров одобряет указ, реформирующий структуру и деятельность королевского двора, - говорится в сообщении. - Он укрепит прозрачность, подотчетность, эффективность и образцовое поведение королевского двора в соответствии с принципами, которые преобладают с начала правления Филиппа VI".

Как пояснил глава администрации премьер-министра, министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос, "счета королевского двора будет проверять Счетная палата".

В понедельник испанский монарх решил обнародовать данные о его имуществе. Речь идет о €2,57 млн.

Решение властей страны было принято вскоре после того, как прокуратура Испании прекратила следственные действия, связанные с имуществом отца главы государства Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году. 3 августа 2020 года стало официально известно о том, что 84-летний почетный монарх сообщил сыну королю Филиппу VI о решении покинуть страну. С тех пор он находится в ОАЭ.

Источник: ТАСС