Такую меру включили в проект закона об отходах. Ограничение касается использования переработанных шин для покрытий в школах, детских игровых зонах и спортивных центрах.

Учёные обращают внимание на потенциально опасные вещества в таком материале, в том числе соединения, способные нарушать работу гормональной системы. Они призывают учитывать возможное воздействие на детей при износе и нагревании покрытия. Представители отрасли, в свою очередь, подчёркивают, что продукция соответствует действующим нормам.

Речь идёт именно о материале из переработанных шин — общего запрета всех резиновых площадок в Испании нет.